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Товарооборот США и Китая с начала года вырос на 60%

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Товарооборот США и Китая с начала года вырос на 60%

Товарооборот Китая и США за первые четыре месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 61,8%, до $221,65 млрд.

По данным Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 60,8%, до $161,167 млрд. Импорт американской продукции вырос на 64,7%, до $60,483 млрд.

Только в апреле объем торговли между двумя странами составил $55,992 млрд.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году объем торговли Китая и США увеличился на 8,3%, до $586,72 млрд. Положительное сальдо Пекина выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила о том, что представители Пекина и Вашингтона в ближайшее время проведут встречу, на которой обсудят реализацию первой фазы торговой сделки между КНР и США. В последний раз две крупнейшие экономики мира обсуждали первую фазу торговой сделки — двухлетнее соглашение, подписанное в январе 2020 года и вступившее в силу через месяц, — в августе прошлого года. Договоренности предполагали, что Китай увеличит импорт из США не менее чем на $200 млрд в течение двух лет в обмен на отмену Вашингтоном тарифов на экспорт из КНР.

Весь внешний товарооборот Китая за первые четыре месяца 2021 года вырос на 38,2% в годовом выражении, до $1,79 трлн.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился на 44%, до $973,69 млрд. Импорт вырос на 31,9%, до $815,79 млрд.

Только в апреле объем внешней торговли КНР составил $484,988 млрд.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5%, до $4,64 трлн.

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Товарооборот РФ и Китая за первые четыре месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 19,8%, до $40,207 млрд. Экспорт в РФ в январе — апреле вырос на 38,7% и составил около $18,19 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 7,7%, до $22,016 млрд.

США, Китай, товарооборот
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