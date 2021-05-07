В Украине продолжает расти число новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 404 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 19 453 человек, умерли 379 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 404 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года. В частности, заболели 353 детей и 185 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 080 человек; летальных случаев — 379; выздоровело — 19 453 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 105 428 человек, 45 830 пациентов скончались, 1 731 162 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г.. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За сутки 6 мая 2021 года в Украине привито 37 967 человек, 821 770 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).