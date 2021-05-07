За минувшие сутки на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки, 6 мая, боевики на Донбассе 16 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), также один боец тяжело ранен. С начала текущих суток зафиксировано 5 обстрелов противника, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
«За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня... В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось», — сказано в утренней сводке штаба в пятницу утром.
В штабе также добавили, что еще один боец получил осколочное ранение и его госпитализировали в военный госпиталь в тяжёлом состоянии.
«По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевка — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2», — подчеркнули в сводке.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», — добавили в ОС.
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