В основе риторики избирательной кампании Владимира Зеленского лежал поиск мира и создание адекватной альтернативы постмайданной политической элите в Украине. И никто не мог предположить, что через два года Зеленский резко поменяет свой курс и начнет жесткое преследование оппозиции и политиков, выступающих за диалог с Москвой. Об этом говорится в статье на сайте европейской международной организации Progressive Alliance.
В публикации напоминается, что несколькими решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины в феврале этого года были закрыты оппозиционные телеканалы и наложены личные санкции на народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который долгое время «занимал нишу главного переговорщика между Украиной и Россией, особенно в контексте обмена пленными, а также в решении деловых вопросов».
Именно это, по мнению автора публикации, стало причиной недавнего обострения на российско-украинской границе.
«Путин, в свою очередь, не мог не ответить. Угрозу войны следует воспринимать, прежде всего, как реакцию на действия украинской власти по отношению к внутренней оппозиции», — говорится в статье.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.
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