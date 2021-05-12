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Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

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Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») Виктор Медведчук в среду приехал в Офис генерального прокурора, он заявляет, что с подозрением еще не знаком, а скрываться от следствия не намерен.

«Иду в Генеральную прокуратуру. Услышал, что меня вызывают», — сказал он журналистам в среду.

Он отметил, что пока не может комментировать подозрение по трем эпизодам, так как подозрение ему еще не вручали: «Я не могу комментировать по месторождениям и передаче информации... Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить», — сказал Медведчук.

Прибытие Медведчука в прямом эфире транслировал телеканал «Первый независимый».

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Как заявил находящийся там сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ в Верховной раде Вадим Рабинович, Медведчук приехал, «чтобы вручить прокуратуре жалобу о незаконных действиях в отношении него».

11 мая стало известно, что Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены.

Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Виктор Медведчук, Офис генпрокурора
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