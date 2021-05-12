Украинские гривны стали подделывать немного чаще

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует низкий уровень подделок банкнот национальной валюты по результатам мониторинга состояния изъятия из обращения банкнот гривны, в частности, отмечает рост соотношения поддельных банкнот до 5,5 шт. на 1 млн настоящих, сообщается на сайте регулятора в среду

«Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот (по итогам 2019 — около 3 шт.)», — указано в сообщении.

Нацбанк отметил, что в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2020 году на 1 млн шт. настоящих банкнот евро приходилось примерно 17 поддельных.

Указывается, что относительное увеличение уровня подделки банкнот гривны в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса.

Согласно результатам мониторинга, в Украине в 2020 году чаще всего подделывали банкноты старого образца — номиналом 500 грн образца 2006 года (около 60% общего количества изъятых из обращения подделок) и 200 грн образца 2007 года (около 29%).

Пресс-служба пояснила, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты, потому их реже подделывают.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества подделок изъятых из банковской системы Украины, а их качество было достаточно низким.

Указывается, что количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 млн настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляло 0,2 шт.

Вместе с тем наблюдается снижение количества поддельных банкнот номиналами 100 грн (на 40%), 50 грн (на 32%), 20 грн (на 4,5%) и 5 и 10 грн (на 36%), отметил центробанк.

«В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли», — уточнил регулятор.

Центробанк добавил, что обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания и автозаправочных станций, вместе с тем, подделки гарантировано определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

Согласно результатам мониторинга, среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (86% общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (12%), российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Уточняется, что чаще всего злоумышленники подделывали $100 (95% общего количества изъятых поддельных долларов США), EUR50 и EUR500 — 30% и 29% общего количества изъятых поддельных евро соответственно и 5 тыс. и 1 тыс. рублей — 74% и 26% соответственно.

НБУ подчеркнул, что поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.