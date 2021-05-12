Войти
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт
официально
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт
Разумков заявил об опасности «Северного потока-2» для стран Европы
энергетика
Разумков заявил об опасности «Северного потока-2» для стран Европы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Виктор Медведчук: Обвинения в отношении меня абсурдны, а возбуждение уголовных дел является политическими репрессиями

380
Виктор Медведчук: Обвинения в отношении меня абсурдны, а возбуждение уголовных дел является политическими репрессиями

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает возбуждение уголовных дел в отношении себя политическими репрессиями и неприкрытым давлением на него как политика. Также он заявил, что не имеет отношения к обстоятельствам, озвученным вчера на брифинге генеральным прокурором Украины и главой СБУ. Об этом Виктор Медведчук сказал в ходе общения с представителями СМИ под стенами Офиса генерального прокурора, куда сам оппозиционер прибыл в среду днем.

«Я это расцениваю как политические репрессии и незаконное уголовное преследование меня, которыми господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему, что является прискорбным. И к сожалению, определенные правоохранительные органы пошли на это, ‒ заявил оппозиционный политик журналистам. ‒ Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины. Все, что делается на сегодняшний день, ‒ это результат политических репрессий, давление на меня как на главу Политсовета партии, человека, чья деятельность по тем или иным причинам не подходит власти».

Парламентарий рассказал, что узнал об обысках в его доме, когда отдыхал с семьей в другом регионе. Поэтому сегодня в срочном порядке вернулся в столицу, чтобы защитить свое имя.

«Мы с супругой находились за пределами Киева, до конца недели уехали в соседнюю область. Когда вчера во второй половине дня узнали о том, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад, ‒ объяснил Медведчук. ‒ Естественно, я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе от генерального прокурора, от СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Безусловно, ознакомимся с подозрением. Со мной идут адвокаты, которые будут осуществлять профессиональную защиту».

Отвечая на вопрос о своей причастности к нефтегазовому месторождению «Глубокое» в Феодосии, оппозиционер заявил, что еще не ознакомился с обвинениями силовиков в его адрес, но считает их надуманными.

«Я не могу комментировать информацию по каким-то месторождениям, потому что я это подозрение не читал, мне его не вручали. Я не стал бы этого делать, пока не ознакомлюсь с тем, что пытаются мне инкриминировать. Я не знаю, что это за месторождение, и никакого отношения к нему не имею, ‒ сказал Медведчук. ‒ Вы сейчас задаете вопросы по обстоятельствам, которые вчера оглашались на брифинге. То, о чем шла речи в СМИ, пока не поддается моему пониманию. Как это могло быть и почему сегодня есть основания об этом говорить? Но если генеральный прокурор и председатель СБУ считают возможным оглашать подобные обвинения на брифинге или пресс-конференции, то я расцениваю это ни иначе как давление и на следствие, и в будущем на суд».

Читайте также: Послы G7 обеспокоены ситуацией с набсоветом «Нафтогаза»

Народный депутат назвал абсурдом и обвинения в том, что он якобы передавал кому-то информацию о Вооруженных силах Украины. А также отметил, что, явившись сегодня в Офис генерального прокурора, готов к любому исходу событий и даже к незаконному задержанию.

«Конечно, я готов. Конечно. Я знаю характер этой власти, злоупотребления власти. Я готов к любому исходу. Но считаю, что это незаконно и что это будет грубейшим нарушением норм Конституции и действующего, в том числе и уголовно- процессуального, законодательства. Для этого нет никаких оснований. Я это утверждаю и буду это доказывать», ‒ заявил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Офис генпрокурора
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016