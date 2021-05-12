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Ученые предупредили о возможности нового взрыва на Чернобыльской АЭС

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Ученые предупредили о возможности нового взрыва на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции датчики фиксируют реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе, пишет журнал Science.

По словам сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины Анатолия Дорошенко, на станции наблюдается рост числа нейтронов, что сигнализирует о реакции деления. Его коллега Максим Савельев не исключил возможность новой аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку количество нейтронов медленно растет, и «есть еще несколько лет», чтобы понять, как устранить угрозу.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС урановые тепловыделяющие стержни, их циркониевые оболочки, служащие для замедления реакции графитовые стержни и песок, сброшенный на четвертый энергоблок, чтобы потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по подвальным помещениям реакторного зала, что привело к скоплению материалов, в которых находится около 170 т обогащенного урана.

После аварии над четвертым энергоблоком построили саркофаг из стали и бетона — «Укрытие». Однако он не был герметичным — во время дождей через него в зону аварии попадала вода. Сильные дожди иногда вызывали резкое увеличение количества нейтронов.

В 2016 году над «Укрытием» построили новую оболочку «Арка», благодаря которому количество нейтронов в большинстве помещений удалось стабилизировать. Однако сейчас нейтроны стали фиксироваться в других помещениях, в подреакторном помещении 305/2 их выделение за четыре года почти удвоилось.

Неуправляемая реакция деления может произойти после того, как тепло испарит оставшуюся воду, не исключают ученые. Савельев предупреждает, что любая взрывная реакция может обрушить «Укрытие», и тогда саркофаг наполнится радиоактивной пылью.

В Институте проблем безопасности атомных электростанций заявили, что после установки «Арки» в течение более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений «Укрытия», но пока установленные пределы безопасности не превышены.

«Согласно предложенной и развитой специалистами ИПБ АЭС гипотезе еще в 2015 году было предусмотрено увеличение плотности потока нейтронов в результате исключения возможности попадания атмосферных осадков внутрь объекта „Укрытие“ после установки НБК „Арка“ в проектное положение», — говорится в сообщении.

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Согласно гипотезе, в подреакторном помещении 305/2 есть два переувлажненных скопления ТСМ (продукты, где присутствует поврежденное ядерное топливо в любом состоянии. — Ред.) с повышенной концентрацией делящихся материалов. Потенциально опасным является южное скопление ядерно опасных делящихся материалов — эпицентр формирования лавообразных ТСМ.

До установки «Арки» ТСМ были переувлажнены за счет поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата. После того, как она была установлена, начался процесс испарения и потери влаги лавообразными ТСМ, что и привело к рост плотности потока нейтронов, пояснили в институте.

ЧАЭС
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