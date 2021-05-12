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Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca

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Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca против COVID-19 не будет использоваться в программе вакцинации населения Норвегии от коронавируса. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила премьер-министр Эрна Сульберг.

«Вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации», — отметила она. Премьер пояснила, что в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson будет принято отдельное решение. «Правительство хочет, чтобы эта вакцина была на складе, если потребуется большее количество препаратов в случае крупной вспышки», — сказала Сульберг.

Норвегия не начинала использовать вакцину Janssen, которая была одобрена в ЕС и королевстве 11 марта. Решение было обосновано тем, что возможные побочные эффекты — образования тромбов — требуют дальнейшего изучения. Использование вакцины AstraZeneca было приостановлено в Норвегии в тот же день, 11 марта, после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у вакцинированных людей.

Как также сообщила премьер-министр на пресс-конференции, молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет вакцинация будет предложена скорее, чем предполагалось ранее, — вместе с жителями страны в возрасте от 40 до 44 лет. Это связано с тем, что молодежь в большей степени способствует распространению инфекции и что в этой группе в Норвегии зарегистрировано наибольшее количество заболевших. Последней будет вакцинирована возрастная группа от 25 до 39 лет.

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Правительство планирует, что всем подданным старше 18 лет первая доза вакцины будет предложена в конце июля — начале августа. В настоящее время около 1,5 млн норвежцев сделали первую прививку, около 500 тыс. вакцинированы полностью.

Норвегия, AstraZeneca
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Среда, 12 мая 2021
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