Суд сегодня изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене

Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Обвинение намерено потребовать его ареста или залога в размере €10 млн, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
«Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны», — написал он.
Кузьмин добавил, что «прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 млн 930 гривен, что составляет почти €10 млн».
При этом депутаты Верховной Рады от ОПЗЖ уже обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
«Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство», — написал Кузьмин.
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