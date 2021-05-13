Суд сегодня изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене

Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Обвинение намерено потребовать его ареста или залога в размере €10 млн, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны», — написал он.

Кузьмин добавил, что «прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 млн 930 гривен, что составляет почти €10 млн».

При этом депутаты Верховной Рады от ОПЗЖ уже обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

«Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство», — написал Кузьмин.