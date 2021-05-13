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Такую странную сумму залога для Медведчука установили в Вашингтоне, – Чаплыга

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Такую странную сумму залога для Медведчука установили в Вашингтоне, – Чаплыга

Странная сумма залога для главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это 11 миллионов долларов США по курсу за 12 мая. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга пояснил, откуда появилась странная сумма в 300 миллионов 930 гривен.

«Тяжелый смог окутал Вашингтон... Все не мог понять откуда взялись те 930 гривен из 300 миллионного залога Медведчуку...» — сообщил активист в Facebook.

«Почему не 350 миллионов? Или не 300? А все просто оказалось! Вы посчитайте, сколько это по курсу доллар США / гривна! И все становится понятно! Берем курс 27,5 на межбанке за 12 мая — получаем 11 миллионов долларов Сэ-Шэ-А без пары копеек», — привел расчеты активист.

Чаплыга пояснил, почему в Вашингтоне при расчете суммы залога пользовались курсом на межбанке за 12 мая.

«А почему берем курс за 12 мая, спросите Вы? Анархист ответит: когда в Вашингтоне день — у нас ночь, когда в Киеве день — в США ночь. Поэтому наши друзья из „вашингтонского обкома“ НОЧЬЮ СМОГЛИ ПОСМОТРЕТЬ КУРС ТОЛЬКО ЗА 12 МАЯ. 13 мая в США еще не наступило. Вот откуда этот странный залог в 300 миллионов 930 гривен», — констатировал активист.

По словам Чаплыги, власть во главе с Владимиром Зеленским просто автоматически установила в качестве залога ту сумму, которую получила из Вашингтона.

«Компрадорам ночью из Вашингтона прислали цифру — „зеленые“ автоматом ее и объявили. А думать „соросята“ и прочие иностранные агенты не приучены. Они приучены команды „сидеть!“ и „фас!“ исполнять», — подчеркнул он.

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«Кто сказал внешнее управление?! Нет, я ни на что не намекаю. Спасибо товарищу Байдену за незалежность!» — сострил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Виктор Медведчук, Михаил Чаплыга
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