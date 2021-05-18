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Radio France international: Украинская власть обвинила Медведчука в госизмене сразу после визита в Киев госсекретаря США

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Radio France international: Украинская власть обвинила Медведчука в госизмене сразу после визита в Киев госсекретаря США

Руководства по обвинению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене Президент Украины Владимир Зеленский получил из Белого дома. Об этом пишет сайт международного французского радио RFI.

Интернет-издание сообщает, что киевские власти, «подстрекаемые Вашингтоном», предъявили обвинения в госизмене двум народным депутатам Украины, среди которых лидер оппозиции Виктор Медведчук.

В публикации отмечается, что накануне Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который дал четкий сигнал, о том что «помощь США будет зависеть от крупной антикоррупционной чистки».

«Украинские власти поверили государственному секретарю США на слово, а Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Виктора Медведчука и Тараса Козака, сторонников самой крупной оппозиционной фракции в украинском парламенте», — пишет RFI, уточняя, что обвинения носят политический характер.

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Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Виктор Медведчук
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