Руководства по обвинению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене Президент Украины Владимир Зеленский получил из Белого дома. Об этом пишет сайт международного французского радио RFI.
Интернет-издание сообщает, что киевские власти, «подстрекаемые Вашингтоном», предъявили обвинения в госизмене двум народным депутатам Украины, среди которых лидер оппозиции Виктор Медведчук.
В публикации отмечается, что накануне Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который дал четкий сигнал, о том что «помощь США будет зависеть от крупной антикоррупционной чистки».
«Украинские власти поверили государственному секретарю США на слово, а Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Виктора Медведчука и Тараса Козака, сторонников самой крупной оппозиционной фракции в украинском парламенте», — пишет RFI, уточняя, что обвинения носят политический характер.
Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
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