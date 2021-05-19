Сытника скоро уволят: комитет Рады одобрил законопроект о НАБУ

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о НАБУ. Его ранее внесли депутаты от «Слуги народа»
Об этом сообщил РБК-Украина первый замглавы комитета Ярослав Юрчишин.
Он отметил, что комитет рассмотрел законопроект 5459-1, внесенный Алексадром Корниенко, Давидом Арахамией, Сергеем Ионушасом и Анастаией Радиной
«Только что комитет рекомендовал Раде принять его за основу», — сообщил Юрчишин.
Законопроектом предлагается передать Кабмину полномочия увольнять и назначать директора НАБУ.
Кандидатов на эту должность отберет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 3 членов, которых назначит Кабмин по своему усмотрению, и 3 членов, которых Кабмин назначит по представлению международных партнеров.
Законопроект гласит, что Артем Сытник будет исполнять свои полномочия директора до избрания его преемника. Сама процедура избрания запустится с момент вступления закона в силу.
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