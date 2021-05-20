«Метинвесту» разрешили купить активы Днепровского меткомбината

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний «Метинвест» опосредованно приобрести целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО «Днепровский металлургический комбинат» (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД»).

Согласно информации АМКУ в четверг, ведомство завершило рассмотрение дела о концентрации относительно предоставления разрешения компании Metinvest B.V. на опосредованное приобретение в собственность активов в виде ЦИК, совокупно обеспечивающих хозяйственную деятельность по производству и реализации металлопродукции, принадлежащих ПАО «ДМК».

При этом уточняется, что продажа ЦИК происходит в рамках процедуры санации должника — ПАО «ДМК» — и является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия. Субъекты хозяйствования, входящие в группу «Метинвест», являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

При рассмотрении дела оценены такие общие товарные рынки как стальная заготовка, прутки (арматура, прутки прочие), мелкоразмерных и среднеразмерный фасонный прокат общего назначения, а также рынки катанки, помольных шаров малого и среднего диаметров, черновых и полуобработанных осей для железнодорожного транспорта, которые производит ДМК.

«Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках, АМКУ предоставил разрешение на заявленные действия», — констатируется в решении ведомства.

Вместе с тем, основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке чугуна товарного (чушкового).

«Несмотря на то что в составе ЦИК отсутствует имущество, использование которого обеспечивает полный цикл производства и/или реализации чугуна, АМКУ также оценены последствия осуществления концентрации, заключающиеся в консолидации группой „Метинвест“ активов, принадлежащих или принадлежавших ДМК (среди которых — доменные печи). В связи с этим АМКУ сделал вывод, что указанная концентрация может иметь влияние и на рынок чугуна товарного (чушкового)», — отмечается в информации Комитета.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.