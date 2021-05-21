В Киеве произошла стрельба возле супермаркета

В Киеве возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба. В результате происшествия получил ранение мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: два травматического, одно боевое, а также ножи.

В ходе драки и стрельбы тот ранил военного в ногу, сообщает издание. Мужчину задержали, на месте работают криминалисты.