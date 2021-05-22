Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях. Об этом он заявил на пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Белом доме.

«Увидим. Если он возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся», — сказал он, пояснив, что обязательства касаются мер, направленных на ликвидацию ядерного арсенала КНДР.

По словам президента США, должны быть «обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч». Он добавил, что для этого потребуется провести переговоры на более низком уровне.

Байден заявил также, что «не будет делать того, что было сделано в недавнем прошлом»: «Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания», — сказал он. Как отмечает Washington Post, президент США имел в виду контакты его предшественника Дональда Трампа с лидером КНДР.

Президент также сообщил, что назначил нового спецпредставителя США по КНДР — им стал исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сун Ким. Объявляя о назначении, Байден заявил о готовности США и Южной Кореи предпринять «прагматические шаги» для снижения напряженности на Корейском полуострове и отметил, что «наша цель — полная денуклеаризация».

В марте пресс-секретарь Белого дом Джен Псаки говорила, что Байден не собирается лично встречаться с Ким Чен Ыном, как это делал Трамп: «Думаю, его подход будет совсем иным, это не его намерение». До этого Reuters сообщил, что американская администрация более месяца не могла связаться с руководством КНДР. Агентство указывало, что власти Соединенных Штатов хотели обсудить с Северной Кореей вопрос ее ядерной программы.

В конце октября прошлого года Трамп, который тогда занимал должность президента США, заявил, что Соединенные Штаты смогли избежать ядерной войны с КНДР благодаря его действиям и налаживанию отношений с Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким Чен Ын провели три встречи. Первая прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, по ее итогам они подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова. Вторые переговоры состоялись в феврале 2019 года во Вьетнаме, они закончились раньше запланированного, каких-либо соглашений подписано не было. Лидеры также обменялись серией писем. Позже Северная Корея продолжила запуски ракет, что вызвало недовольство США.