Войти
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
официально
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Говоря о репрессиях против Медведчука, Зеленский демонстрировал, что боится ответственности, – Василевский

369
Говоря о репрессиях против Медведчука, Зеленский демонстрировал, что боится ответственности, – Василевский

Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции несколько раз демонстрировал, что у власти слова отличаются от реальных дел. Об этом написал в своей статье «Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом» для «Капитала» политический обозреватель Евгений Василевский.

«Уже только ленивый не обратил внимания, что президент выступал на фоне фюзеляжа самолета БЕЗ КРЫЛЬЕВ с надписью „Збройним силам ‒ надійні крила“. Честно говоря, для пресс-службы президента это непростительный промах. Потому что первая ассоциация, которая приходит в голову ‒ это на словах одно, а на деле совсем другое», ‒ отметил журналист.

Василевский привел примеры того, что, несмотря на заявления Зеленского, украинские олигархи во время его каденции увеличили свои капиталы, а на Донбассе продолжается война, как и при Порошенко.

«„Які пріоритети? Номер один ‒ ми будуємо країну без олігархів“. Честно говоря, здесь Зеленского опровергает „Форбс“, который подсчитал, что за минувший год украинские олигархи увеличили свои капиталы и активы на 42%», ‒ привел опровержение журналист.

«„Ми будуємо країну без війни“. Извините, только что вы сами говорили, что на Донбассе очередное обострение. Минские соглашения не выполняются, а ситуацию на востоке лучше всего можно описать словами „ни мира, ни войны“. Как и при Порошенко», ‒ констатировал политический обозреватель.

Также Василевский обратил внимание, что когда Зеленский говорил о репрессиях против Медведчука, то демонстрировал признаки того, что боится.

«„Не пам’ятаю, чи була там на бігбордах „епоха Медведчука“... я вважаю, що ця епоха закінчується“. Только что Зеленский улыбался, только что с вдохновением рассказывал, как Украина будет праздновать 30-летие независимости, как вдруг с ним произошла метаморфоза. Зеленский неожиданно начал отводить глаза, как будто боится. Лицо исказила гримаса, Зеленский начал сбиваться и путать слова, вжал голову в плечи», ‒ отметил Василевский.

Читайте также: Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Кроме того, политический обозреватель подчеркнул, что судебное заседание по избранию меры пресечения показало: дело против Медведчука разваливается на глазах.

«Начал перескакивать с эпохи на воров в законе, с воров на работу полиции и прокуратуры, а потом на „эпоху бедности“. Тем более что суд по избранию меры пресечения для Медведчука четко показал, что дело против него „валится“ на глазах. А за политические репрессии по традициям Украины придется отвечать ‒ здесь можно вспомнить и бывшего министра внутренних дел Луценко, и экс-президента Януковича», ‒ напомнил журналист.

«„І зараз, наприкінці другого року, я себе дуже гарно почуваю... “ Как только Зеленский ушел от опасной темы, как только прекратил думать об ответственности, на его лицо снова вернулась улыбка, он начал жестикулировать правой рукой (свидетельствует о том, что человек чувствует себя комфортно и демонстрирует открытость перед аудиторией)», ‒ заключил политический обозреватель Евгений Василевский.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 22 мая 2021
Пятница, 21 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Выборы в бундестаг ФРГ: после «масочного скандала» - «денежный скандал»

Нынешние выборы в бундестаг интересны тем, что они «рвут шаблоны». Если раньше это США, Франция и Россия обогащали копилку методов черного пиара и контркампаний, то, похоже, теперь с ними серьезно решила поспорить Германия. Предвыборная кампания в ФРГ живая, активная и… грязная.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016