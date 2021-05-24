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Шуфрич заявил, что был свидетелем того, как Турчинов договаривался с Медведчуком о его участии в обмене пленными

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Шуфрич заявил, что был свидетелем того, как Турчинов договаривался с Медведчуком о его участии в обмене пленными

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич опроверг слова Александра Турчинова о том, что тот не уполномочивал лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

После заседания Киевского апелляционного суда, отвечая на вопросы журналистов, лидер ОПЗЖ отметил, что начало его деятельности в качестве переговорщика по обмену пленными и урегулированию конфликта на Донбассе было положено еще в тот момент, когда исполняющим обязанности Президента Украины был Александр Турчинов. Турчинов же в одном из интервью заявил, что никаких полномочий для участия в переговорах Медведчуку не предоставлял.

Нестор Шуфрич, который был свидетелем встреч Медведчука и Турчинова, утверждает, что такие полномочия были.

«Встречи с Медведчуком были в моем присутствии, и не одна. Удивлен такой реакцией Александра Турчинова, потому что в результате этих встреч удалось организовать реальный диалог с представителями так называемых ДНР, ЛНР и по вопросам освобождения наших ребят, и в вопросе сворачивания конфликта в целом. Отдельные цитаты Турчинова о „посланиях Кремлю“ оставлю без комментариев», — написал Шуфрич.

⠀Также он отметил, что именно эти переговоры привели к относительному снижению напряженности между ЛНР/ДНР и Киевом, а также к минимизации количества погибших, заложению фундамента будущего перемирия и к началу работы Трехсторонней контактной группы, что произошло уже при Порошенко.

«Возможно, если бы Турчинов меньше ориентировался на политическую конъюнктуру, то конфликт удалось бы свернуть в самом начале и даже не допустить так называемые „референдумы“ в Донецке и Луганске», — подчеркнул народный депутат Украины.

⠀Также он добавил, что именно благодаря Виктору Медведчуку в рамках этого переговорного процесса был освобожден один из первых пленных — журналист из Луцка, а впоследствии были возвращены около 800 украинских граждан.

«Несмотря на то что с Турчиновым у нас кардинально противоположные политические взгляды и оценки ситуации на Донбассе, диалог, которому способствовал Турчинов, имел много позитивных сторон и, если бы Порошенко реализовал те договоренности, которые были достигнуты, то не было бы ни Изварино, ни Иловайска, ни Дебальцево, не был бы сбит „Боинг“ МН 17 и, что самое важное, были бы сохранены жизни десятков тысяч украинцев и стабильность в Украине», — резюмировал Нестор Шуфрич.

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Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — подчеркнул Медведчук.

Александр Турчинов, Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, обмен пленными
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