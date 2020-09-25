Латвия и Эстония опубликовали санкционные списки белорусских чиновников

Министерство иностранных дел Латвии включило в санкционный список 101-го белорусского чиновника. Соответствующий список опубликован на сайте МИД.

Согласно документу, в список вошли представители администрации президента, МВД и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других.

В министерстве заявили, что белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам и продолжают применять силу к протестующим, возбуждать против них уголовные дела, а также блокировать сайты независимых СМИ.

По информации МИД, список состоит из людей, которые организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа, были причастны к подавлению мирных протестов, а также способствовал распространению дезинформации в официальных СМИ Беларуси.

Свой расширенный список опубликовал и МИД Эстонии, туда вошли 98 человек.