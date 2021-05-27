Глава МИД Германии сообщил о планах наращивать санкции против Беларуси

Меры против Беларуси — это только начало крупной и длительной спирали санкций, речь идет не о «маленьких шагах», заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали», — сказал министр, добавив, что «ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций».
«Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется», — добавил он.
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