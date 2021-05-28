В Украине создадут новую военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию. Опубликован соответствующий указ.
Документ обнародовали в издании «Голос Украины».
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
«Во исполнение закона „О военно-гражданских администрациях“ постановляю: создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области», — говорится в документе.
Командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.
Ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Лях планирует на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.
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