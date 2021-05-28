В Украине создадут новую военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию. Опубликован соответствующий указ.

Документ обнародовали в издании «Голос Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Во исполнение закона „О военно-гражданских администрациях“ постановляю: создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области», — говорится в документе.

Командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Лях планирует на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.