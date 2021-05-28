Евросоюз обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз встревожен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества. Об этом он заявил в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран — членов ЕС в Лиссабоне.

«Вчера появились новости о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве, что было большим нарушением воздушного движения. Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией», — отметил Боррель, которого цитирует ТАСС.

«Мы до сих пор не знаем», — подчеркнул он. «Было несколько случаев. Некоторые самолеты не могли приземлиться, не смогли взлететь», — уточнил глава дипломатии ЕС, добавив, что необходимо следить за развитием ситуации, чтобы принять конкретные меры.

В связи с этим он предупредил, что риск обострения отношений между Евросоюзом и Россией существует. «Риск эскалации всегда существует. Может случиться так, что контроль над воздушным сообщением будет нарушен, но, возможно, речь идет о двух отдельных случаях», — заключил Боррель, добавив, что ЕС «изучает это».

27 мая Austrian Airlines была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, поскольку Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Беларуси. Вместе с тем запланированный на четверг рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву, был также отменен. Ранее аналогичный рейс был отменен в среду по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси.