Россия выразила протест из-за акции у посольства в Киеве

Временному поверенному в делах Украины Василию Покатило вручили ноту протеста в связи с акцией украинской стороны у посольства России в Киеве. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

«Выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве... Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом», — сказано в сообщении.

В МИДе заявили, что 26 мая украинские организации радикального толка устроили «некий «перфоманс», в результате которого казался заблокированным центральный вход в посольство. Там добавили, что в ходе действий радикалов звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

В российском министерстве потребовали принять решительные меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормального и безопасного функционирования российского дипломатического представительства, согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, у здания посольства России в Киеве 26 мая, по случаю годовщины обороны ВСУ Донецкого аэропорта, прошла акция «Тризна по погибшим на российско-украинской войне».

Несколько десятков участников акции, среди которых — активисты, ветераны и крымские татары, почтили память погибших за территориальную целостность и независимость Украины военных, а также добровольцев, погибших в боях на Донбассе.

Также участники акции устроили перформанс «Сожжение Кремля»: на асфальте подожгли небольшой картонный макет «кремлевской стены».