В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича, сообщается на сайте ведомства.
Дело открыто по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси «за совершение умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности».
Речь идет о снятии белорусского флага возле гостиницы в Риге, где живут игроки сборной Беларуси по хоккею, которые приехали на чемпионат мира в Латвию. 24 мая городские власти заменили этот флаг на бело-красно-белый, который белорусская оппозиция использует вместо государственного флага Беларуси.
Тогда президент Латвии Эгилс Левитс назвал замену государственного флага во время чемпионата мира «адекватной политической реакцией». По его словам, Рига не признает правящий режим в Беларуси, а Минск совершил «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения».
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