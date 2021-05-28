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В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги

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Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси «за совершение умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности».

Речь идет о снятии белорусского флага возле гостиницы в Риге, где живут игроки сборной Беларуси по хоккею, которые приехали на чемпионат мира в Латвию. 24 мая городские власти заменили этот флаг на бело-красно-белый, который белорусская оппозиция использует вместо государственного флага Беларуси.

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Тогда президент Латвии Эгилс Левитс назвал замену государственного флага во время чемпионата мира «адекватной политической реакцией». По его словам, Рига не признает правящий режим в Беларуси, а Минск совершил «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения».

Беларусь, Латвия, Рига
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