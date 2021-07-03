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Латвия вслед за Литвой усилила границу с Беларусью

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Латвия вслед за Литвой усилила границу с Беларусью

Латвия усилила охрану на границе с Беларусью из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов из этой страны в соседнюю Литву. Об этом сообщают местные СМИ.

Поддерживать контроль на границе Латвии и Литвы помогают сотрудники европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

Накануне Литва объявила чрезвычайное положение на всей территории страны из-за наплыва мигрантов из Беларуси. По данным властей, в этом году в страну пытались въехать 822 нелегальных мигранта, это в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Утром 3 июля управление пограничной безопасности Литвы сообщило о задержании еще 116 мигрантов на границе. Среди них, по данным ведомства, оказались граждане Пакистана, Индии, Гамбии и других стран. Как заявили в управлении, большинство задержанных стремились попасть в страны Западной Европы через Литву.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не может связаться с властями Беларуси. По словам министра, он намерен поехать в Ирак и Турцию, чтобы обсудить сдерживание миграции. Ландсбергис считает, что мигранты летят в Минск прямыми рейсами из Багдада и Стамбула.

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В конце мая в ходе выступления в белорусском парламенте президент Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны будут сами осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — говорил он. Минск принял это решение в ответ на европейские санкции.

Беларусь, Латвия
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