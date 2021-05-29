США впервые с ноября 1991 года купили нефть в Иране

Последний раз США импортировали нефть из Ирана в ноябре 1991 года. Тогда объем поставок составил 64 тысячи баррелей в сутки. При этом в октябре 2020 года США импортировали из Ирана нефтепродукты в объеме 36 тысяч баррелей в сутки. Эти поставки были произведены впервые, как минимум, с декабря 1991 года.
Управление энергетической информации Минэнерго США приводит данные с 1973 года. Согласно ним, США регулярно импортировали нефть и нефтепродукты с 1973 по 1979 год. Затем поставки стали менее регулярными.
В январе 1988 года Иран поставил в США только 1 тысячу баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов, после этого импорт прекратился до июля 1991 года. Еще пять месяцев Иран поставлял нефть и нефтепродукты в США, а затем поставки прекратились вплоть до октября 2020 года. При этом в статистике EIA отсутствуют данные с сентября 2002 по сентябрь 2020 включительно о поставках нефти и нефтепродуктов из Ирана.
США в мае 2018 года объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном. Речь идет о заключенном в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместном всеобъемлющем плане действий, предполагающем снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Таким образом, это соглашение не просуществовало и трех лет.
Вашингтон тогда заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал другие страны отказаться от ее закупок.
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