В Испании в порту перевернулось судно

Грузовое судно перевернулось в пятницу вечером в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана (автономное сообщество Валенсия). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter гавани.

«Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров», — отмечается в публикации. В результате пострадали три человека, двое из которых являются подданными Испании. Кроме того, ведется поиск двух пропавших без вести.

Причины случившегося пока не уточняются. По данным агентства EFE, судно ходит под панамским флагом.