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Журналистское расследование: Команда Зеленского выступает единым фронтом против ОПЗЖ и ее лидера Медведчука

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Журналистское расследование: Команда Зеленского выступает единым фронтом против ОПЗЖ и ее лидера Медведчука

Чем ближе дата встречи Путина и Байдена, тем активней «накат» на Виктора Медведчука... Санкции СНБО, обыски, заморозка активов, домашний арест... Об этом пишет издание Голос UA, где пытаются разобраться, кто же стоит за «пленками» Медведчука?

«Запись как бы старая, от 2014 года, но — в цифровом формате, а это сразу вызывает сомнения в подлинности разговоров. Ведь такие записи сегодня любой старшеклассник сможет смонтировать на компьютере... Явно, эти зеленые „старшеклассники“ и слили их „независимым“ медиа-расследователям — Bihus.Info. Причем аккурат к дате апелляционного суда по делу лидера ОПЗЖ», — идет речь в расследовании издания.

В материале также говорится, что судьям апелляционного суда предлагалось сосредоточить внимание на разговорах Медведчука с российскими политиками и представителями ОРДЛО. Предполагалось, что с помощью записей Бигуса можно отыграть ситуацию назад и попробовать «закрыть» лидера оппозиции в СИЗО.

В итоге вместо аргументации следователей появились фейковые аудиозаписи. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорят шулера. Пленки разговоров с голосом, похожим на голос лидера ОПЗЖ, опубликовал проект Bihus.Info.

«Денис Бигус объявил о наличии у него многокилометровых записей разговоров Виктора Медведчука. Откуда у него эти тонны компромата „расследователь“ не сообщил. Это говорит об одном: пленки „журналисту“ передали влиятельные люди, имеющие, как минимум, доступ к гостайнам, ... то есть спецслужбы пишут всех и вся, начиная от оппозиции и заканчивая разговорами в президентском кабинете», — отмечается в расследовании Голос UA.

«Учитывая, под чьим колпаком находится украинская СБУ, легко догадаться, кто давал указания ОП „найти компромат на Медведчука“. Виктор Владимирович, как выясняется, представляет реальную опасность не только для колониальной администрации, но и для ее непосредственных кураторов. Это неудивительно, ведь именно лидер ОПЗЖ выступает единственным и последовательным противником внешнего управления Украиной, тогда как и Порошенко, и Зеленский покорно сдавали и сдают страну Западу. Поэтому, когда не сработали судебные механизмы „закрытия“ Медведчука, в ход пошли неправовые методы провокаций и шантажа... Команда нынешнего президента, выступает единым фронтом против ОПЗЖ, пытаясь пленками подменить доказательства госизмены, финансирования терроризма и прочих нелепостей, в которых обвиняют Медведчука», — пишет Голос UA.

В издании также подчеркивают, что за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука были представлены к государственным наградам сотрудники СБУ — Будко Татьяна Владимировна и Свинцицкий Андрей Викторович.

«Эти спецы в погонах своими заключениями и сфабриковали „доказательную базу“ против лидера оппозиции и превратили нардепа в государственного преступника, угрожающего национальной безопасности. По сути, президент, наградив сотрудников спецслужб, выдал им не только аванс, но и дал карт-бланш на любые незаконные действия в отношении представителей ОПЗЖ», — высказываются опасения в материале.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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