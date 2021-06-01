Китай окажет помощь Сирии после победы Асада

Китай окажет посильную помощь Сирии в оживлении ее экономики, улучшении жизни населения, а также в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Сирии Башару Асаду в связи с его победой на выборах главы государства.

«Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, будет оказывать посильную помощь Сирии в борьбе с эпидемией коронавируса, оживлении экономики страны и улучшении жизни ее народа», — говорится в телеграмме, текст которой во вторник опубликовало Центральное телевидение Китая.

Как отметил Си Цзиньпин, КНР также «будет содействовать продвижению китайско-сирийского сотрудничества на новый уровень».

В послании говорится, что «Китай и Сирия — традиционно дружественные государства, Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китаем».

27 мая председатель парламента Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента страны, которые прошли 26 мая, одержал Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году, на них Асад получил поддержку 88,7% избирателей.