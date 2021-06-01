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В ОП заявляют о конфликте Кличко с самим собой и киевлянами

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В ОП заявляют о конфликте Кличко с самим собой и киевлянами

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что ситуация вокруг киевской городской власти накалилась до предела, но при этом она не является конфликтом между Офисом президента с городским головой Виталием Кличко.

«Это конфликт Кличко, фактически, с самим собой и горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.д. не выполняются даже на 50%», — сказал Тимошенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его мнению, «с учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры». «Все, что когда-то строилось, как бы это странно ни звучало, строилось при Александре Попове (глава Киевской горадминистрации с 2010 по 2014 гг. — Ред.). Ни одной развязки, ни одной станции метро. Сейчас же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы — это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть», — считает Тимошенко.

«Выхода два: либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, либо... Мэр — это избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горадминистрации будут другие выводы. Однако решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта „О столице“, и правок к действующему закону(...)», - сказал замглавы ОП.

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При этом Тимошенко признал, что на выборах городского головы у Кличко не было реальных конкурентов. «А есть альтернатива? Мы пытались создать ему альтернативу. Наверное, нужно немного больше времени», — отметил он.

«К нему лично как к персоне и легенде Украины нет никаких вопросов. Но если ты — мэр, ты должен набрать такую команду, при которой будешь действительно легендой, тебя буду любить, знать, уважать и писать о тебе в учебниках истории. А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, значит, это проблема самого Кличко», — сказал замглавы Офиса президента.

Виталий Кличко, Кирилл Тимошенко
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