Выбрать поставщиком газа «Нафтогаз Украины» можно будет в отделениях «Новой Почты»

НАК «Нафтогаз Украины» совместно с компанией «НоваПей» (входит в группу компаний «Нова Пошта») запустили пилотный проект по изменению поставщика газа в Полтавской области.

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, бытовые потребители газа могут подать заявку на подключение к газоснабжению от «Нафтогаз Украины» в 72 отделениях «Нова Пошта» в Полтавской области.

В течение июня и июля компании планируют масштабировать сотрудничество во всех областях Украины и привлечь более 1800 отделений «Нова Пошта» в отдаленных селах, поселках и районных центрах для приема заявок от клиентов на переход в «Нафтогаз Украины».

Чтобы подать заявку, клиенту нужно посетить одно из отделений «Нова Пошта» со своим EIC-кодом (16-значным персональным газовым номером квартиры или дома клиента), а также с необходимым пакетом оригиналов документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье; согласие совладельцев (если таковые имеются).

Услуга является бесплатной.

«После обработки заявки клиент в течение 3-5 рабочих дней получит информацию от „Нафтогаз Украины“ об успешном переходе и дальнейшие инструкции на свой электронный адрес. Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предварительную газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно», — отмечается в сообщении.

В «Нафтогаз Украины» также подчеркнули, что газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается, и трубы заменять не нужно.

Помимо отделений «Новой Пошты» клиенты также могут подать заявку на подключение к «Нафтогаз Украины» онлайн — на сайтах gas.ua или «Приват24», а также оффлайн — в сети банков Ощадбанк, ПУМБ, ТАС и в отделениях Страховой группы «ТАС».