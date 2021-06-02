В Чехии более 150 жителей будут судить за умышленное распространение коронавируса

Обвинения в умышленном распространении коронавирусной инфекции во время действия в Чехии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) выдвинуты полицией против 156 жителей страны, которым в случае признания вины судом грозит до 12 лет заключения. Это следует из распространенных в среду данных Генпрокуратуры страны.
Во время первой волны пандемии, когда в стране с 12 марта 2020 года по 17 мая 2020 года действовал режим ЧС, полиция выявила 14 злоумышленников, знавших, что они заражены коронавирусом, и распространявших его, игнорируя требование властей о немедленном уходе на самоизоляцию. Во второй раз режим ЧС из-за пандемии в стране был введен 5 октября и продолжался до 11 апреля 2021 года. За это время обвинения в умышленном распространении высоко заразной инфекции были выдвинуты против 142 жителей страны.
Согласно чешскому законодательству, умышленное распространение болезней карается трехлетним сроком заключения. За данное преступление, совершенное во время действия режима ЧС, грозит до восьми лет тюрьмы, а если из-за действий злоумышленника умерли более двух человек, - 12 лет лишения свободы.
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