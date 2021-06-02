В конце июня у украинцев будет два выходных понедельника

Два длинных уикенда (по три выходных дня) ожидаются в Украине в конце июня в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.

Православный праздник Троица в 2021 году приходится на воскресенье, 20 июня, поэтому выходной день переносится на следующий понедельник, 21 июня, в связи с чем в Украине будет уикенд с 19 по 21 июня.

Кроме того, День Конституции, который отмечается 28 июня ежегодно, приходится на понедельник. Таким образом, второй трехдневный уикенд продлится с 26 по 28 июня.