В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики

В ночь на пятницу в районе сербского города Чачак взорвались склады с боеприпасами. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Vecernje Novosti.

Сообщается, что около 1.30 утра жителей Чачака разбудили несколько серий мощных взрывов. Взорвались склады на фабрике «Слобода», которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

В окрестных домах треснули стекла.

Александра Цирович, работница, которая находилась на заводе в момент взрыва, рассказала: «Я работала с еще семью коллегами в цехе, когда произошел взрыв. Нам удалось выбраться, дойти до здания и войти в бетонный подвал. В этом здании нет окон, оно буквально зарыто в землю».

Местные жители рассказали, что многим пришлось спешно покинуть свои дома. Некоторые сравнивали ситуацию с войной.

Позже стало известно, что работников завода, которые были на третьей смене, успешно эвакуировали, поэтому жертв в этой аварии не было.

«В серии взрывов, произошедших в компании „Слобода“, жертв и ранений не было. У граждан нет причин беспокоиться. Эвакуированы 30 работников компании и окружающее население. Пожарные работают», — сообщил мэр Чачака Милун Тодорович.

Директор Центра здоровья Александр Пайович сказал, что на месте находится большое количество машин скорой помощи, и медицинский персонал готов действовать в случае необходимости.

Сообщается, что взрывы на фабрике можно было слышать и в утренние часы пятницы.