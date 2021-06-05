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Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

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Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последний месяц появился на публике. Лидер провел заседание Политбюро 8-го Центрального комитета Трудовой партии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как пишет ЦТАК, заседание прошло еще 4 июня. На опубликованном агентством снимке Ким Чен Ын председательствует на мероприятии. На заседании подводились промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году.

Северокорейский лидер отметил, что стратегия национального развития сталкивается со множеством проблем как по объективным внешним причинам, так и по субъективным поводам. В то же время он сообщил, что некоторые проекты «продвигаются многообещающе».

31 мая южнокорейское Министерство объединения (курирует взаимоотношения с КНДР) сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая — последний раз ЦТАК публиковал его фотографии с концерта художественных коллективов семей солдат армии КНДР, который лидер посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу.

Таким образом северокорейский лидер не показывался 28 дней — это самое долгое его отсутствие в публичном пространстве не только в 2021-м, но и по сравнению с 2020 годом.

В Сеуле заявляли, что делать какие-то выводы из-за этого факта неуместно, поскольку видимых причин для ухода северокорейского лидера из поля зрения общественности нет.

Самое длительное отсутствие Ким Чен Ына в прошлом году продолжалось 25 дней с 22 октября по 16 ноября. Весной того же года он дважды пропадал из поля зрения общественности.

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В один из периодов его отсутствия южнокорейские и западные СМИ предположили, что лидер КНДР не показывается на публике из-за серьезных проблем со здоровьем. В частности, Daily NK сообщала, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, для чего привлекались доктора из Китая.

Однако позже южнокорейская разведка опровергла слухи об операции и сообщила, что отсутствие Ким Чен Ына, вероятнее всего, связано с решением внутренних проблем страны.

КНДР, Ким Чен Ын
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