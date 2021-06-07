Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение посетить в июле 2021г. Белый дом, отметив, что с нетерпением ждем встречи для обсуждения сотрудничества между странами.

«Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — написал Зеленский на своей странице в Twitter после телефонного разговора с Байденом в понедельник.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

«Он заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы», — сказал Салливан, говоря о телефонном разговоре, который в понедельник провели лидеры обеих стран.

Предложение было сделано в ходе телефонного разговора. Байден также вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.