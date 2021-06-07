The Wall Street Journal написала об искусственном происхождении коронавируса

Генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, так как он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения. Именно это, как считают авторы статьи, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal, — доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер — наиболее убедительно свидетельствует в пользу лабораторного происхождения SARS-CoV-2.

Американские исследователи проанализировали отличительные признаки нового коронавируса и обнаружили у него такую последовательность геномов — в комбинации CGG-CGG — которая, по их мнению, используется учеными в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса и крайне редко встречается в природе. Таким образом они предположили, что SARS-CoV-2 скорее является рукотворным, а не природным творением.

Этот основанный на научных заключениях вывод, пишут авторы статьи, усиливает доводы тех, кто считает, что поразившая мир пандемия COVID-19, стала следствием утечки из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии, где, возможно, могли проводиться эксперименты по «усилению вирусов» и в районе местонахождения которого и был впервые зафиксирован этот вирус.

«Фактически в целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация CGG-CGG, — говорится в статье. — А это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, именуемый рекомбинацией, здесь неприменим. Вирус просто не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает».

В конце мая президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны «вновь удвоить усилия» с целью изучения всех имеющихся данных о происхождении нового коронавируса и подготовить для него через 90 дней новый отчет по COVID-19. Пока, как было заявлено Белым домом, американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с инцидента в лаборатории.