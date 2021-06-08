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Американские СМИ сообщили о неправдивом сообщении на сайте Офиса президента Украины

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Американские СМИ сообщили о неправдивом сообщении на сайте Офиса президента Украины

В Украине неправильно подали заявления по итогам телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, сообщает Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

В заявлении украинской стороны изначально говорилось, что Байден «подчеркнул... важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО», сообщает издание. В Белом доме заявили, что Байден такого не говорил.

Сейчас сообщение о беседе Зеленского с Байденом на сайте украинского президента исправлено, в нем вместо имени американского президента стоит имя Зеленского. «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе», — говорится в сообщении.

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Лидеры США и Украины поговорили по телефону 7 июня. Американский президент пригласил Зеленского нанести визит в Вашингтон.

Зеленский в интервью Axios ранее заявил, что Украина уже могла бы получить план действий по подготовке к членству в НАТО. Он попросил блок быстрее решить вопрос с членством Украины, если там действительно хотят видеть нашу страну в своем составе.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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