Госдума РФ проголосовала отдельное заявление о непризнании русских коренным народом Украины

Госдума РФ на заседании во вторник единогласно приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны, призвав межпарламентские структуры и парламенты стран — членов ЕС выступить против такой инициативы.

«Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — говорится в тексте. Кроме того, российские депутаты подтвердили все сделанные ранее палатой «заявления о пагубности национальной политики властей Украины, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства Украины».

Госдума также обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС «с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на „коренное“ и „некоренное“, которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства».

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную Раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение означает, что русские в Украине коренным народом считаться не могут.

В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки.

В заявлении Госдумы сам факт внесения такой инициативы назван «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами».

«Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине», — указывают российские депутаты. Кроме того, к коренным народам не смогут себя отнести «ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье».

Депутаты Госдумы считают такой шаг продолжением курса «на тотальную ассимиляцию — украинизацию многонациональной Украины», отмечая, что власти страны «идут по пути Латвии и Эстонии, закрепивших в законах и на практике позорный титул „неграждане“ для своего русского населения». Законопроект направлен на внушение русским, белорусам, молдаванам, венграм, русинам и представителям других национальностей «сознания своей второсортности, пришлого элемента на земле Украины», отмечается в заявлении.

«Законопроект „О коренных народах Украины“ является идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на Востоке Украины под лозунгом изгнания „оккупантов“, то есть русского и русскоязычного населения Донбасса», — утверждается в документе.