Сытник уверяет, что привлек к ответственности 6 министров и их заместителей

За время работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к уголовной ответственности были привлечены шесть министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти и более 65 судей, уверяет директор НАБУ Артем Сытник.

«Если говорить коротко о тех результатах, которые совместно были достигнуты прокурорами, детективами и уже судьями, то за тот короткий промежуток времени, который мы (НАБУ — Ред.) существуем, к уголовной ответственности притянуто шесть министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, более 65 судей», — сказал Сытник на конференции «Democracy in action: Zero corruption conference» во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом фамилии привлеченных к ответу чиновников Сытник не назвал.

Попытки лишить его должности он пояснил тем, что, несмотря на прошедшее длительное время после Революции Достоинства, создания антикоррупционных органов, политическая элита не готова к функционированию в стране системы, которая привлекает к ответственности за коррупцию, «независимо от того, где ты работаешь, к какой политической силе относишься и какую должность занимаешь».

«За шесть лет работы мы направляли свои запросы о международной помощи в 75 стран мира. Можно только представить масштаб украинской коррупции и количество стран, которые каким-то образом были причастны к коррупционным потокам. Традиционно больше всего мы направляем запросов в Германию, Великобританию, США, Латвию и другие страны», — пояснил Сытник.

Директор НАБУ также сообщил, что за границей арестовано более $120 млн, EUR8 млн, более 3 млн швейцарских франков.

«Это серьезны суммы, которые можно было бы вернуть в Украину», — указал он.