Войти
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
инициатива
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
резонанс
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Украина может вернуться к идее консорциума по управлению ГТС

281
Украина может вернуться к идее консорциума по управлению ГТС

Украина может вернуться к идее привлечения европейских и американских компаний к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире ICTV.

«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», — цитирует ее пресс-служба министерства.

По словам Зеркаль, такой шаг поспособствует снятию экспортной монополии Газпрома на продажу газа, поскольку европейские потребители получат доступ к ГТС, решая какой маршрут поставки газа для них выгоднее.

«Это геополитическая проблема и она должна решаться на геополитическом уровне с применением механизмов, присущих геополитике. „Северный поток-2“ стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне», — отметила Зеркаль.

Она напомнила, что с помощью партнеров Украины в Европейском союзе уже удалось внести изменения в Третьею газовую директиву ЕС, предусматривающую ее применение к «Северному потоку-2».

«Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если „Северный поток-2“ будет все же достроен, сертифицирован, и запущен», — сказал она.

По ее словам, у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от применения «Северного потока-2» в полном объеме, оставив украинскую ГТС без транзита.

«Но для этого надо работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы ПП-2 был запущен», — резюмировала Зеркаль.

Читайте также: Польша добивается срочной встречи Байдена и Дуды

Как сообщалось, весной 2019 года НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укртрансгаз» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу вошли GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

ГТС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 июня 2021
Понедельник, 7 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016