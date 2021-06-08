Украина может вернуться к идее консорциума по управлению ГТС

Украина может вернуться к идее привлечения европейских и американских компаний к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире ICTV.

«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», — цитирует ее пресс-служба министерства.

По словам Зеркаль, такой шаг поспособствует снятию экспортной монополии Газпрома на продажу газа, поскольку европейские потребители получат доступ к ГТС, решая какой маршрут поставки газа для них выгоднее.

«Это геополитическая проблема и она должна решаться на геополитическом уровне с применением механизмов, присущих геополитике. „Северный поток-2“ стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне», — отметила Зеркаль.

Она напомнила, что с помощью партнеров Украины в Европейском союзе уже удалось внести изменения в Третьею газовую директиву ЕС, предусматривающую ее применение к «Северному потоку-2».

«Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если „Северный поток-2“ будет все же достроен, сертифицирован, и запущен», — сказал она.

По ее словам, у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от применения «Северного потока-2» в полном объеме, оставив украинскую ГТС без транзита.

«Но для этого надо работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы ПП-2 был запущен», — резюмировала Зеркаль.

Как сообщалось, весной 2019 года НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укртрансгаз» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу вошли GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).