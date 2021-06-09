Вся Украина теперь в «зеленой» зоне карантина

В Украине все области перешли в «зеленую» зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, по процедуре в «зеленую» зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут «зелеными».

Напомним, что Кабинет министров Украины ранее пересмотрел ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.