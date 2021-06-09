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В результате взрыва гранаты в Харькове пострадали пять человек, в том числе двое подростков

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Полиция начала уголовное производство по факту взрыва гранаты возле супермаркета «Таврия В» в Харькове вечером 8 июня, в результате которого, по уточненным данным, пострадали пятеро человек.

«Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали пятеро человек, в том числе двое подростков, 16 и 17 лет. Все они доставлены в больницы с осколочными ранениями.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

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Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Харьков, полиция, граната
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