В результате взрыва гранаты в Харькове пострадали пять человек, в том числе двое подростков

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва гранаты возле супермаркета «Таврия В» в Харькове вечером 8 июня, в результате которого, по уточненным данным, пострадали пятеро человек.
«Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
По информации правоохранителей, между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали пятеро человек, в том числе двое подростков, 16 и 17 лет. Все они доставлены в больницы с осколочными ранениями.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016