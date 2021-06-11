Страны G7 пожертвуют 1 млрд доз вакцин государствам мира

Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите, как ожидается, объявят о решении выделить 1 млрд доз вакцин от коронавируса более бедным государствам. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Великобритания предоставит 100 млн доз препарата. Из них 5 млн власти планируют пожертвовать до конца сентября, остальные 95 млн — в течение следующего года, уточнил Джонсон. По его словам, 80% от общего количества будут распространены через механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX, созданный, чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны.

«Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь можем поделиться лишними дозами препаратов с теми, кто в них нуждается. Мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы навсегда победить эту пандемию», — заявил Джонсон. Он выразил надежду, что остальные страны-участницы G7 возьмут на себя аналогичные обязательства, отметив, что это позволит «вакцинировать мир к концу следующего года и эффективно восстановиться после коронавируса».

По словам Джонсона, на сегодняшний день благодаря инициативе COVAX в 129 стран было поставлено 81 млн доз препаратов, 96% из них — это вакцина от британско-шведской AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом.

О намерении пожертвовать дозы вакцин бедным странам ранее объявил президент США Джо Байден, отметив, что Вашингтон делает это, чтобы «спасти жизни и положить конец пандемии». По его словам, Соединенные Штаты закупят 500 млн доз препарата Pfizer, из них 200 млн будут выделены к концу 2021 года. «Это самая крупная покупка и историческое пожертвование вакцин со стороны какой-либо отдельной страны», — заявили в Белом доме. Поставки начнутся в августе.

Поделиться вакцинами с другими странами также собирается Франция. Как сообщал президент Эмманюэль Макрон, к концу года власти выделят 30 млн доз препарата другим странам.

Саммит G7, куда, кроме Британии, США и Франции, входят Канада, Германия, Италия и Япония, открывается 11 июня в британском городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл. Он продлится до 13 июня.