Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв COVID-19

В Бразилии более 401 тыс. заразившихся коронавирусом умерли, следует из данных Минздрава страны. За последние сутки в стране умерло 3 тыс. человек с COVID-19. Бразилия вышла на второе место в мире по числу летальных исходов, больше только в США — 574 тыс.
Всего в стране выявлено более 14,5 млн случаев заражения. За последние 24 часа — почти 70 тыс. По общему числу заразившихся Бразилию опережают Индия (18,3 млн) и США (32 млн).
Вакцинация от COVID-19 началась в Бразилии в середине января. В стране используются вакцины AstraZeneca и Sinovac Biotech.
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