Войти
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
официально
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
Путин обвинил Украину в милитаризации Донбасса
позиция
Путин обвинил Украину в милитаризации Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

транспорт
RSS

«Укрзализныця» работает над приложением, через которое можно будет купить билет

776
«Укрзализныця» работает над приложением, через которое можно будет купить билет

«Укрзализныця» планирует запустить мобильное приложение для пассажиров до конца года и ожидает, что оно закроет до 60% онлайн-продаж билетов.

«В этом году задача реализовать мобильное приложение, поскольку у нас уже 73% продаж билетов идут онлайн. И мобильное приложение может закрыть где-то 60% от этого объема. Параллельно с приложением для клиента идет разработка приложения для проводника — оно уже есть в тестовом режиме. Также в плане капитальных инвестиций есть закупка около 11 тыс. смартфонов для проводников поездов дальнего следования и «Интерсити», — заявил и.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам работы «Укрзализныци», передает Интерфакс-Украина.

Следующим шагом, по его словам, будет распространение этого проекта на поезда пригородного сообщения.

Перцовский также подчеркнул, что ключевым вопросом для «Укрзализныци» сейчас является необходимость миграции автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками (АСУ ПП УЗ) с устаревшего «железа», большая часть которого к настоящему времени уже выведена из употребления.

Этот процесс, по его словам, вынесен компанией в планы реализации на 2022 год.

Перцовский также отметил, что программная «шина данных», на которую можно добавлять сервисы продажи через веб-сайт и мобильное приложение, а также через чат-боты и партнерские сети, уже построена и функционирует. Но в то же время веб-сайту компании не хватает функционала.

Читайте также: Гетманцев знает, где взять для бюджета дополнительных 100 млрд гривен

«Существующий веб-сайт лично меня, как и многих клиентов, абсолютно не устраивает. Там не хватает каких-то базовых сервисов по примеру «листа ожидания», — заявил директор филиала «Пассажирская компания» УЗ.

Он также подтвердил информацию о том, что большая часть IТ-продуктов не принадлежит «Укрзализныце», заявив, что в планах компании развивать собственную IТ-инфраструктуру.

УЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять - о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще».
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

В Европе не верят в «европейский выбор» Зеленского

Cтатья во влиятельном издании The Brussels Times - очень знаковый текст, потому что критикует украинскую власть за то, что ее курс не отвечает идеологии ЕС. Грош цена всей этой показухе с флагами ЕС и лозунгами о «европейском выборе», если на деле официальный Киев ведет себя вразрез с принципами Евросоюза.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016