Оксана Марченко помогла спасти брошенных на кладбище в Одессе инвалидов

Все трое инвалидов, пациентов одесской психлечебницы, жестоко выброшенных на кладбище умирать, теперь обрели дом и уход в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре у Серафима Шевчик. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал детский писатель Сергей Бакуменко, сообщает издание «Взгляд из Одессы».
По его словам, это чудо с Божией помощью сотворила Оксана Марченко — автор православного сериала «Паломница». «Она не оставила в беде несчастных. Встретившись и пообщавшись со мной, Оксана сказала: — Сергей! Вы молодец, что не прошли мимо этих людей, я вам обещаю, я не оставлю их...» И она не оставила. Сдержала свое слово...
Мы все сегодня победили. Правда восторжествовала. Слава Богу за всё! Я счастлив, что стал маленьким звеном в этой истории", — отметил Сергей Бакуменко.
В своём сообщении он назвал всех кто не прошел мимо этих несчастных. Это клирик одесского храма Дмитрия Ростовского Отец Дмитрий Чеботарёв, депутат горсовета Лилия Леонидова и директор реабилитационного центра Олександр Лимзаев.
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