Глава МИД Франции: условия для приема Украины в НАТО «не сложились»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО не сложились.
«Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились. Пока их недостаточно», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу BFMTV, не конкретизируя, о каких условиях идет речь.
Напомним, участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема Украины в НАТО, ни о перспективе предоставления ей плана действий для членства.
Президент Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе. В частности, по его мнению, для Украины настало время получения плана действий по членству в альянсе.
Как заявил на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО президент США Джо Байден, Украина должна убедить Североатлантический альянс, что заслуживает обретения членства в нем, сделать все необходимые для этого шаги, включая искоренение коррупции.
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