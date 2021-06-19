Американцы впервые отмечают новый национальный праздник

19 июня американцы впервые на федеральном уровне отмечают День освобождения от рабства.

Как сообщает Укринформа, президент Джо Байден в четверг подписал закон о Дне национальной независимости 19 июня, согласно которому этот день объявлен федеральным праздником, ознаменовавшим завершение эпохи рабства в США.

Законопроект был единогласно принят Сенатом, в Палате представителей против него проголосовали 14 республиканцев.

По словам президента, День независимости поможет преодолеть многовековое разделение, установить расовую справедливость. «Большие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты, они принимают их. Вспоминая те моменты, мы начинаем исцеляться и становиться сильнее», - сказал Байден.

В этот день в 1865 году генерал войска Конфедерации Гордон Грейнджер объявил в Галвестоне, штат Техас, приказ о том, что все техасские рабы становятся свободными. Прокламацию об освобождении, которая официально запретила рабство, президент Авраам Линкольн подписал еще за два с половиной года до этого момента. Однако в отдаленных штатах она не выполнялась. 20 июня в Галвестоне после прихода войск Конфедерации всем было сообщено о вступлении в силу прокламации.

«Объявив 19 июня федеральным праздником, мы признаем грехи прошлого, боремся с ними, учимся и усваиваем уроки. Это будет единственный общенациональный праздник, который признает ужасное наследие рабства, а также благородную истину о том, что никто из нас не свободен, пока мы все не освободимся», - сказал лидер большинства Сената Чак Шумер из Нью-Йорка.