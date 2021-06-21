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Фонды IKEA и Рокфеллеров потратят $1 млрд на развитие «зеленой» энергии

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Фонды IKEA и Рокфеллеров потратят $1 млрд на развитие «зеленой» энергии

Благотворительный фонд крупнейшего в мире продавца мебели IKEA и Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) вложат самые большие в своей истории средства в источники возобновляемой энергии. Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации издания, RFF и IKEA намерены создать отдельный фонд, куда надеются уже в этом году привлечь $10 млрд дополнительных средств от международных агентств по развитию. При этом сами создатели фонда намерены вложить в него по $500 млн, с целью сократить выбросы парниковых газов на 1 млрд тонн и попытаться вывести более 1 млрд человек из энергетической бедности в таких странах, как Индия, Нигерия и Эфиопия.

«Это может быть коммерчески выгодным. Первоначальный риск составляет $1 млрд, и это может разблокировать десятки миллиардов долларов. Мы здесь не играем. Мы видели, как это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, чтобы добиться успеха», — прокомментировал инициативу президент RFF Раджив Шах.

Исполнительный директор IKEA Foundation Пер Хеггенес заявил, что инициатива дает «очень важную» возможность противостоять двум самым большим угрозам в развивающихся странах: бедности и изменению климата.

Как отмечает FT, инвестиции в возобновляемые источники энергии стали крупным бизнесом в Европе и США, однако IKEA и RFF стремятся сделать нечто подобное с более мелкими проектами на развивающихся рынках. «Развитие проектов «распределенных» возобновляемых источников энергии, а не централизованных электростанций, в основном в виде мини-проектов солнечной энергетики, но также и некоторых микрогидроэнергетических проектов», — описывает FT цели инициативы IKEA и RFF.

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В обоих фондах сообщили, что в рамках реализации проекта они уже подписали соглашения с Международной финансовой корпорацией (входит в структуру Всемирного банка) и Международной корпорацией финансирования развития США, выразив надежду на то, что участие IKEA побудит европейские агентства подключиться к реализации этой идеи.

Шах считает, что создаваемая платформа может в конечном итоге вырасти до $100 млрд или даже до $1 трлн с учетом использования ее «благотворительного капитала в качестве рычага для получения коммерческого капитала». По его словам, пандемия коронавируса отбросила развитие бедных стран на два десятилетия назад, и в этих государствах существует острая необходимость в стимулировании экономического роста экологически безопасным способом. «Пришло время действовать», — сказал он.

зеленая энергетика, IKEA, Фонд семьи Рокфеллеров
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